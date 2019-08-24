موعد اعلان نتيجة تظلمات الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس بوابة الازهر

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، عن موعد تظلمات طلاب الثانوية العامة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية ويتم الإعلان عن نتيجة التظلمات، موضحة ان النتائج ظهرت بعضها يوم الخميس وتتوالى عملية الظهور الأيام المقبلة.

ومن الجدير ذكره، انه بدء التظلمات على نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو، وفي حالة ثبوت حق للطالب في تعديل درجاته بالزيادة سيتم إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل على أن تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الطالب بعد تعديل درجاته.

كما ويعد موقع الأزهر الإلكتروني التعليمي للنتائج هو الموقع الرسمي المنوط به حصرياً إعلان نتائج المعاهد الأزهرية بشتى أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن نتائج المعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية .

“بوابة الأزهر التعليمية”

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة: