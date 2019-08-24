موعد اعلان نتيجة تظلمات الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس بوابة الازهر

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، عن موعد تظلمات طلاب الثانوية العامة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية ويتم الإعلان عن نتيجة التظلمات، موضحة ان النتائج ظهرت بعضها يوم الخميس وتتوالى عملية الظهور الأيام المقبلة.
ومن الجدير ذكره، انه بدء التظلمات على نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو، وفي حالة ثبوت حق للطالب في تعديل درجاته بالزيادة سيتم إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل على أن تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الطالب بعد تعديل درجاته.
كما ويعد موقع الأزهر الإلكتروني التعليمي للنتائج هو الموقع الرسمي المنوط به حصرياً إعلان نتائج المعاهد الأزهرية بشتى أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن نتائج المعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية .
خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة:
- يتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم تظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
- يتقدم الطالب بطلب للاطلاع على المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة .
- يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة
- يذهب الطالب بعد ذلك للاطلاع على ورقته ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة ومن يتخلف عن الموعد المحدد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.
- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية حيث يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان في كل من (وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآه الخارجية لكراسة الإجابة أو خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة.
- بعد ذلك يتواصل الطالب مع لجنة النظام المختصة بالمراقبة خلال فترة زمنية تحددها اللجنة لمعرفة نتيجة تظلمه.