مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر يلا شوت الآن

يسعى فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، لتجاوز الحظ السيئ الملازم له منذ توليه مهمة تدريب الفريق الإنجليزي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم 24 أغسطس 2019، عندما يحل فريقه ضيفا على نورويتش سيتي بملعبه كارو رود، في ثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 15.30 توقيت القاهرة، 16.30 توقيت مكة المكرمة، 13.30 توقيت جرينتش، حيث يحتضن ملعب كارو رود، مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

يدير الحكم مارتن أتكينسون، مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي، فيما تنقل قناة بي إن سبورت إتش دي 2، مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

وعلى مدار 3 مباريات لتشيلسي تحت قيادة لامبارد لم يخرج الفريق سوى بتعادل واحد وهزيمتين، إحداهما كانت مباراة كأس السوبر الأوروبي التي خسرها بضربات الترجيح أمام ليفربول، واثنتين في البريميرليج.

وأهدر تشيلسي 5 نقاط منذ بداية الموسم الجديد للدوري، ليحتفظ بنقطة وحيدة حصدها من مباراته السابقة أمام ليستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. وقد يخسر تشيلسي جهود نجمه لخط الوسط، الفرنسي نجولو كانتي، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل قد تمنعه من المشاركة.

رابط المبارة من هنا