أسماء المقبولين في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2019

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الذي تقدموا نتيجة أدائهم امتحانات مداس stem هذا العام في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وذكرت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة القبول بمدارس المتفوقين 2019-2020 سوف تكون متاحة على الموقع الرسمي هذا الأسبوع بحد أقصى.

رابط الاستعلام عن نتائج أسماء المقبولين من خلال الموقع الإلكتروني من هـــــــــــــــــــــنا

وتتيح الوزارة إمكانية تقديم اعتراضات وتظلمات على نتيجة أسماء المقبولين، بعد الإعلان عنها، حيث يمكن تقديم تظلمات وطعون من خلال ديوان عام الوزارة في موعد أقصاة 10 أيام من تاريخ الإعلان عنها.

يشار إلى أنه تم اختيار وترتيب الطلاب حسب الأولوية وشروط التقدم خلال الفترة الماضية، حيث عقدت جميع مراحل الاختيار والامتحانات على الشهادة الإعدادية وتقدموا لمدارس المتفوقين بشكل إلكتروني لتحقيق الشفافية الكاملة.