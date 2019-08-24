خلفان يشن هجوما على الرئيس اليمني هادي منصور

شن ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي، هجوما حادا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سلسلة تغريدات نشرها الجمعة على “تويتر”.

ووصف خلفان هادي برجل الغدر والخيانة وغير اللائق للحكم في اليمن، وذلك مع تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات، وقال: “الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة”، معتبرا أنه “لا يستحق الدفاع عنه لا كشخصية ولا كرئيس”.

وتابع: "هادي وعلي محسن الأحمر يعتبران الجنوبيين إرهابيين وجماعة الإصلاح مقاتلين وطنيين. نترك الشمال للأحمر وهادي فليحرروها. ينبغي أن نترك الشمال للإصلاحيين… وللأحمر… بدون أي تردد".

وأضاف: “هادي أو يستقيل… أو سيخلعه الشمال والجنوب… هو سبب رئيس للكارثة. الوقوف مع هادي وقوف مع من لا يليق بحكم اليمن… هذه ينبغي ألا تغيب عن التحالف… فإذا آمنتم بهذه المقولة… فمعنى الشرعية المزعومة له كلام انتهى… عفا عليها الزمن".

واختتم قائلا: "تحالفنا… ريالكم ما شفتوه إلا في هادي الذي رفض الرجولة… وهرب بزي حريم".

وشهدت مدينة عتق في محافظة شبوة مواجهات مسلحة، الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.

واتهمت الحكومة اليمنية، الخميس، على لسان الناطق باسمها راجح بادي، الإمارات بتصعيد أمني في شبوة، وحملت قيادة القوات الإماراتية في منطقة بلحاف الساحلية بالمحافظة مسؤولية تفجير الوضع العسكري، ومحاولة اقتحام مدينة عتق، "رغم الجهود الكبيرة" من قبل السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التوتر.