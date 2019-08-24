موعد اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2019

بدأت وزارة التربية العراقية بشكل فعلي ، الإعلان عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2019 في العديد من مديريات التربية والتعليم، حيث نظرت الجهات المختصة ولجان الكنترول في الألاف من طلبات الاعتراضات وقامت بعض المحافظات بانهاء عملية اعتماد النتائج.

واشارت وزارة التربية العراقية الى أن النتيجة ستعلن بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة وستقوم كل مديرية تعليمية برفع نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2019 بشكل منفرد.

كما واوضحت الوزارة العراقية، انها تعمل على المراجعة والإطلاع على كافة طلبات الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي 2019، الدور الأول للأقسام “الأحيائي، الأدبي، العلمي، التطبيقي، المهني”.

كما وكشفت الوزارة على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لها كما ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلالها، حيث توفر جميع خدماتها التعليمية بمختلف المراحل الدراسية للطلبة وتتيح لهم الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2019 حسب الرقم الامتحاني، ويمكنكم الاطلاع عليها عبر الروابط التالية: