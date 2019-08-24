أسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني 2019 ابوظبي

استقبلت مراكز التسجيل المتوزعة على جميع إمارات الدولة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، 98 طلب ترشح في اليوم الخامس والأخير، حيث حصلت المرأة منها على 40 طلب ترشح ليصل العدد الإجمالي لطلبات الترشح التي تم استلامها إلى 555 طلباً.

ووصلت عدد الطلبات التي تقدمت بها النساء إلى 200 طلب بنسبة تصل لـ 36%، فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها الرجال 355 طلب ترشيح بنسبة تصل لـ 64%، وفيما يلي أسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019:

المرشحة صفاء النقبي, محمد المهيري ,عائشة الزعابي, بشاير المزروعي, سالم خميس المزروعي, دلال السعيد القبيسي, منى عبيد الزعابي ,عبدالرحمن سالم الشامسي, سعيد محمد خليفة السويدي

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم الأحد المقبل، على أن يتم بعدها وخلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الجاري فتح الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين، وترد اللجنة على طلبات الاعتراض مطلع سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الـ 3 من سبتمبر المقبل.

وشهد اليوم الأخير من فترة تسجيل مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حضوراً قوياً لأصحاب الهمم الذين تقدموا بطلبات الترشح واضعين مصلحة الوطن نُصب أعينهم، وليكونوا ممثلين عن فئتهم في المجلس وناقلين أمناء لطلباتهم.



