نتائج الصف التاسع 2019 اليمن وزارة التربية والتعليم اليمنية

اكدت وزارة التربية والتعليم في اليمن أنها انتهت وبشكل رسمي من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم القيام برصد الدرجات علي الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في اليمن.

كما واوضحت الوزارة، انه يستطيع جميع الطلبة والطالبات الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من أجل كتابة البيانات المطلوبة من اجل معرفة النتيجة بكل سهولة ويسر، حيث نري ان النتيجة الخاصة بالطلبة في اليمن يمكن الحصول عليها بكل سهولة دون الحاجة إلي الذهاب للمدرسة من اجل معرفة النتيجة بل يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الخاص بالوزارة.

هناك العديد من الخطوات التي لابد من القيام بها من اجل معرفة النتيجة من خلال الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم:

أولًأ: قم بالدخول علي الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في اليمن كي يتتمكن من معرفتها

ثانيًا: قم باختيار المدرسة التي تتبع لها

ثالثًا: قم باختيار الصف الدراسي الخاص بالطلبة والطالبات

رابعًا: قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك كي تتمكن من معرفتها بكل سهولة

خامسًا: قم بالضغط علي ايقونة اظهر النتيجة من أجل الاطلاع عليها بكل سهولةبالدخول علي الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في اليمن كي يتتمكن من معرفتها