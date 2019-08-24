موعد اعلان نتائج مفاضلة البكالوريا في سوريا 2019

اكدت وزارة التعليم العالي السورية، أنه سيتم الإعلان عن مفاضلة الفرز في السنة التحضيرية لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الأسبوع القادم.

واعلن معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور في تصريح له، أن جميع الطلاب المسجلين في السنة التحضيرية لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة للعام الدراسي 2015-2016 سيتقدمون إلى مفاضلة الفرز التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم سواء تقدموا إلى امتحانات السنة التحضيرية أو لم يتقدموا أو قاموا بإيقاف تسجيلهم.

واوضح" طيفور" أن الطالب يقوم بتسجيل رغبات العام والموازي ببطاقة مفاضلة واحدة وفق ما يرغب ويتم التفاضل بناء على المعدل الناتج عن جمع نسبة 50 بالمئة من معدل الشهادة الثانوية و50 بالمئة من معدل السنة التحضيرية.

واعلنت الوزارة في الثامن من الشهر الجاري عن بدء تقديم طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية الكترونيا.

ومن الجدير بالذكر، انها صدرت مفاضلة الفرز لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية بجامعة تشرين للتعليم العام والموازي وذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية للعام الدراسي 2015-2016 وذلك الاسبوع الماضي.

وأوضح رئيس دائرة السنة التحضيرية بجامعة تشرين يونس سليم أنه بلغ عدد الطلاب المقبولين بكلية الطب البشري 694 طالباً وطالبة وفي كلية الصيدلة 314 وفي كلية طب الأسنان 379 طالباً وطالبة موزعين على مخابر الجامعة وفق المقررات والاختصاصات لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي للسنة التحضيرية هو اختيار الطالب الأكثر كفاءة لدراسة الاختصاصات الطبية.

رابط وزارة التعليم العالي ( نتائج مفاضلة البكلوريا) في حال صدورها اضغط هـــــــــــنا .

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