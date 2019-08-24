رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 حسب الاسم

يترقب الطلاب اللحظة الحاسمة للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات ليبيا، وسيتم نشر النتائج عبر موقع منظومة الامتحانات وذلك بالاسم فقط أو برقم قيد الطالب أو الطالبة خلال الساعات القادمة.

وعلى الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحانات هذا العام تجهيز رقم الجلوس الخاص بهم ووضعه في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية للحصول علي النتيجة الرسمية بشكل صحيح والاطمئنان علي نتيجتهم بعد انتظار فترة طويلة.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية بأن نتيجة شهادة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” قد تم إعتمادها رسمياً، مشيرة إلى بأن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية قد بلغت 59.1% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول بكافة المدن الليبية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أكثر مادة تقدم الطلاب بالتظلمات عليها هي مادة اللغة العربية، حيث بلغ عدد تظلمات مادة اللغة العربية حوالي 50 ألف تظلم، في حين أن أقل تظلم كان في مادة التاريخ بإجمالي 5238 تظلم، وفي الفيزياء تقدم 40 ألف و55 طالب وطالبة بتظلم على الامتحان، وفي الأحياء 31 ألف و 563 تظلم، وفي الرياضة 15 ألف و 198 تظلم.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 من هـــــــــــــــــــــــنا