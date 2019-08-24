نيمار يضع شروط قاسية على برشلونة وريال مدريد

استحوذ البرازيلي نيمار، بحيز واسع من الاهتمام في الصحف العالمية هذا الصيف، في ظل تسليط الضوء على رحيله المرتقب عن باريس سان جيرمان إلى أحد عملاقي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد.

وفي ظل الغموض الذي يكتنف مصير اللاعب البالغ 27 عاما، خرجت تقارير إعلامية جديدة، تتحدث عن وضع نيمار شروطه ومطالبه من أجل الانضمام لبرشلونة أو الريال.

وذكر برنامج "Jugones" الإسباني، أن نيمار، الذي يرغب في مغادرة سان جيرمان هذا الصيف، اشترط منحه عقدا يمتد لخمس سنوات، وراتبا سنويا يصل إلى 35 مليون يورو، للتوقيع لفريق جديد. ولو حقق أحد العملاقين الإسبانيين شروطه هذه، فسيصبح البرازيلي ثاني أعلى لاعبي كرة القدم أجرا، بعد نجم برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى قرابة الـ40 مليون يورو سنويا.

وأثارت مطالب نيمار، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما من قبل الرواد العاشقين لبرشلونة، الذين يرفضون بالأساس فكرة التعاقد مع الدولي البرازيلي، حيث يصفونه بالخائن، ويتهمونه بالجشع وحب المال، وذلك على خلفية رحيله المفاجئ عن "البارسا" صيف العام 2017، من أجل الدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت من هداف منتخب "السامبا"، أغلى لاعب في العالم.

إضافة إلى ذلك، هناك فئة أخرى من الجماهير، ترى أن الاستجابة لمطالب نيمار قد تؤدي إلى إشعال أزمة في غرفة خلع الملابس للفريق الذي سيلعب له نجم "السيليساو"، في إشارة إلى الفوارق المالية الكبيرة بين ما سيحصل عليه نيمار وبقية اللاعبين.

مسلسل نيمار يتواصل، ولكن نهايته باتت قريبة، وستكون على أبعد تقدير في الثاني من سبتمبر المقبل، موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.