موعد مباراه ديكيداها أف سي ضد الزمالك اليوم دوري أبطال أفريقيا 2020

يستعد كل من فريق الزمالك وديكاداها ، اليوم السبت، لاقامة مباراة ضمن دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، كما وستقام المباراة على استاد برج العرب في الاسكندرية.

ومن الجدير ذكره، ان المباراة ستقام اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ، والساعة التاسعة بتوقيت كل من السعودية وفلسطين على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

وفي سياق مختلف، أعلن مرتضي منصور أن قناة نادي الزمالك سوف تنطلق من خلال استديو قناة DMC سبورتس، مشيرًا إلى أنه سوف تتم معاينة الاستديو غدًا بحسب الموقع الرسمي للنادي، وإنهاء كافة الإجراءات.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن قناة الزمالك الفضائية سوف تنطلق بداية من الدوري العام الجديد، وستكون على مدار الـ 24 ساعة.

حقق الزمالك الفوز بسباعية نظيفة على ديكيداها الصومالي في ملعب برج العرب بالإسكندرية على غرار غريمه الأهلي الذي انتصر برباعية قبله.

كما وأشرك الزمالك كثيرًا من صفقاته الجديدة في تلك المباراة، وبدت بشكل جيد ونجحت في هز الشباك، كما وكانت تلك هي أولى مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب، حيث يشارك في البطولة القارية، بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي.

وتوج الفريق المصري ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم الماضي، بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.