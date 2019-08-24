موعد مباراه بنفيكا وبورتو فى الدوري البرتغالي الممتاز

يستعد فريق بنفيكا وفريق بورتو لاقامة مباراة تجمع بينهم، وذلك في ملعب لوز (ليسابون) في العاصمة البرتغالية، وذلك ضمن مباراة في بطولة الدوري البرتغالي الممتاز، وذلك على قناة 1Benfica TV.

كما وستقام المباراة مساء اليوم السبت 24 اغسطس 2019، مع التركيز على تعزيز سيطرته على الدوري البرتغالي الممتاز، وذلك تمام الساعة 9:00 بتوقيت السعودية وفلسطين، والساعة 8:00 بتوقيت مصر، وذلك بواسطة الحكم خورخي سوسا.

كما ويستهل ناديا بنفيكا، حامل اللقب، وبورتو، الوصيف، مشوارهما ببطولة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بمواجهة فريقين صاعدين حديثًا للأضواء، وهما باكوس دي فيريرا، وجل فيسنتي على الترتيب، ويقص بورتيمونينسي، وضيفه بيلينينسيش مساء الجمعة، شريط النسخة الجديدة من الدوري.

وقد فاز حامل اللقب في مبارياته الثلاث هذا الموسم ، والفوز في لشبونة سيفتح فجوة مبكرة من 6 نقاط بين الفريقين .

وبعد موسم فشل خلاله في حصد أي لقب يبدأ بورتو الدوري وسط صراعه من أجل التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتعين عليه الإجهاز على كراسنودار الروسي يوم 13 من الشهر الجاري في إياب المرحلة التمهيدية الأخيرة، وكان بورتو، قد فاز ذهابًا خارج أرضه بهدف نظيف.