موعد مباراه فيورنتينا ونابولي اليوم فى الدوري الإيطالي الدرجة A

يفتتح ملعب أرتيميو فرانكي أبوابه بين فريقي نابولي ونظيره فريق فيورنتينا في أول لقاءات الدوري الإيطالي للأسبوع الأول ،وذلك اليوم السبت 24 أغسطس، وذلك ضمن الدوري الإيطالي.

كما وستبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة الا ربع بتوقيت كل من السعودية وفلسطين، وذلك على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)، وستعرض المباراة على قناة Bein sport HD3.

نجح البارثينوبين بالتتويج بعدة ألقاب على مر تاريخه “حيث حصل على الدوري الإيطالي مرتين ، وتُوج بكأس إيطاليا (5) مرات في تاريخه ، وحصل على كأس السوبر مرتين ، ومن حيث البطولات الدولية ، حصل على الدولية كأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة ، يسعي هذا الموسم بالتتويج بأحد الألقاب أيضاً هذا الموسم وتحسين مركزه وترتيبه بالدوري بعد فترة انتقالاته الجديدة الصيفية هذا الموسم.

يبدأ نابولي، وصيف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 2018 /2019، مشوار البحث عن لقب الكالتشيو الغائب عنه منذ 1990، وذلك عندما يواجه فيورنتينا، مساء غدا السبت.

وكشف كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، خلال مؤتمر صحفي ، أن الوافد الجديد لفريقه هيرفينج لوزانو جاهز للعب أمام فيورنتينا، لكنه يخضع للتقييم من أجل القرار النهائي لمشاركته، قائلا: «إنه لاعب قوي للغاية».

على الجانب الآخر سيكون فيورنتينا في حال أفضل بعد نجاحه أخيرا في ضم نجم المنتخب الفرنسي وبايرن ميونخ سابقا، فرانك ريبري، والذي يعول عليه الفريق الإيطالي كثيرا نحو تحقيق أداء جيد خلال الموسم الجديد.