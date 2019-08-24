موعد مباراه شالكه وبايرن ميونخ اليوم السبت

يستضيف ملعب اليانز ارينا، اليوم السبت، مباراة تجمع بين بايرن ميونيخ مع شالكه فى انطلاق الاسبوع الثانى من فاعليات بطولة الدورى الالمانى للمحترفين.

كما و تنطلق المباراة فى توقيت الساعة السادسة والنصف بتوقيت فى مصر وهو يوافق السابعة والنصف بتوقيت فى السعودية وفلسطين، وذلك عبر قنوات BT Sport 3,FOX Sports 1 Brasil.

شهد فريق شالكه، فريق شمال الراين، أزهى عصوره في فترة حكم الزعيم النازي هتلر لدولة ألمانيا في منصف القرن الماضي، بينما على الصعيد الآخر يدخل العدو اللدود للفريق الأزرق بايرن ميونخ أو العملاق البافاري، الفريق الألماني الذي يعتبر أكثر تتويجا على المستوى المحلي أو القاري.

كما وتأتي هذه العداوة منذ سيطرة الزعيم النازي أدولف هتلر على ألمانيا بين فترتي 1939 حتى 1945 في فترة الحرب العالمية الثانية، ووضع الفريق الأزرق على قمة البطولات بالقوة رغما عن الفرق الأخرى، ولكره الزعيم النازي لرئيس فريق بايرن ميونخ لكونه يهوديًا.

ومن الجدير ذكره، انه يدخل فريق المقاطعة البافارية المباراة بمجموع نقاط 42 بعد 13 انتصارًا و3 تعادلات و4 خسارات ويحتل المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، بينما يدخل شالكه المواجهة بواقع 22 نقطة حصيلة 6 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم ويحتل المركز الثاني عشر.