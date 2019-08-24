موعد مباراة نوريتش سيتي ضد تشيلسي اليوم السبت 24/8/2019

يستعد فريق تشيلسي لمباراة ضد نوريتش سيتي، وذلك اليوم السبت الموافق 24 / 8 / 2019، لمباراه من اهم واقوي مباريات الدوري الانجليزي، وذلك علي ارضية ملعب كارو رود.

يدخل فريق تشيلسي في تحدي جديد من نوعه امام فريق نورويتيش سيتي وذلك في الدور الثالث من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية وفلسطين، 1:30 مساءاً بتوقيت مصر، وسوف يتم اذاعة اللقاء على قناة بي ان سبورت 2 ، بواسطة المعلق الكبير سوار الذهب.

كما ويدخل تشيلسي لقاء اليوم وهو يرفع شعار الفوز لا بديل عنه، وذلك بعد الخسارة الساحقة التي واجهت الفريق في الدور الاول من البطولة امام المان يونايتد، اللقاء الذي انتهي برباعية نظيفة، ثم استكمل مشوارة في البطولة بمواجهة فريق ليستر سيتي الاسبوع الماضي وانتهي اللقاء بنهم بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ويواجه نورويتش سيتي في اللقاء الثالث له، ويأمل في الخروج بثلاث نقاط غالية.

من جهة اخرى، يدخل فريق نورويتش سيتي الانجليزي، اللقاء وهو يطمع في الثلاث نقاط، وذلك بعدما استطاع الفريق الفوز في المباراة الماضية امام نيوكاسل اللقاء الذي انتهي بنتيجة 3 / 1 مما جعل الفريق يتملك ثلاث نقاط في ذلك الوقت، ويرغب في رفع النقاط علي حساب تشيلسي، وسنشاهد معكم واحدة من اهم واقوي المباريات التي تقام اليوم.