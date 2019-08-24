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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز

  • فلسطين اليوم
  • 12:08 - 24 اغسطس 2019
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
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يستعد فريقا مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019، لمباراة تجمعهم على ملعب “أولد ترافورد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

كما وستقام المباراة اليوم، تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت السعودية، وذلك على قناة بي إن سبورت، وذلك بواسطة الحكم الإنجليزي بول تيرني.

اما عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، فانه سيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، بتعليق اليمني حسن العيدروس، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات Canal + France Canal + Sport 2 Polska Sport TV 2، Idman Azerbaycan، Sky Sport 1 Deutschland .

كما ويعتبر نادي مانشستر يونايتد، من أعلى الأندية الإنجليزية من حيث عدد التتويج ببطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بالبطولة في 20 مرة من قبل، آخرها عام 2013، وحصل على وصافة الدوري الممتاز في 15 بطولة من قبل، ويليه نادي ليفربول من حيث عدد مرات التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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