رابط فحص تصاريح تجار غزة 2019

أفادت إدارة مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة، أن عدد تصاريح السفر عبر معبر بيت حانون "ايرز" الممنوحة للتجار من قطاع غزة تصل إلى خمسة آلاف تصريح مع نهاية العام الحالي.

وأوضحت الإدارة أن التصاريح هي للتجار فقط والتجارة والعمل داخل الداخل المحتل والضفة المحتلة وليس للعمال،مشيرة إلى أن عدد التصاريح التي كانت تصدر للتجار قبل عام 2017 تصل من 750- 850.

يشار إلى أن الأعداد زادت بداية 2018 وخاصة بعد الاتفاق على زيادة عدد التصاريح لتصل لـ 5000 تصريح، حيث بلغت أعداد التصاريح التي صدرت منذ بداية 2019 لـ 4500، إضافة إلى وجود 2000 طلب جديد قيد الدراسة.

رابط فحص التصاريح الجديدة في غزة اضغط هــــــــــــــــنا

والمطلوب لتقديم تصاريح جديدة للتجار، هو سجل تجاري ودعوة من الشركة بشأن البضاعة ويتم فحص الأوراق وارسالها للجانب الإسرائيلي ورفع المعاملات للارتباط، ولابد أن يحصل على موافقة "إسرائيل" للحصول على تصريح لـ 6 شهور على أن يجدد تلقائياً ما بعد ذلك، وذلك قد يستغرق من 2-3 شهور.

وأكد مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية على أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة التجارية والتنسيق المستمر لخدمة قطاع التجارة، سواء تسهيل حركة تنقل التجار عبر معابر القطاع أو التنسيق لتسهيل تصدير عدد القطاعات الاقتصادية.