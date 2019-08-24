موعد مباراة يوفنتوس وبارما اليوم السبت 24/8/2019

يفتتح الدوري الايطالي مباراته الاولى بين يوفنتوس وبارما، اليوم السبت، وذلك على ملعب اينيو تارديني والذي فتح أبوابه لأول لقاءات الموسم الكروي الجديد بين الفريقين.

كما وستبدأ اليوم المباراه، في تمام الساعه السابعة بتوقيت القاهره، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وفلسطين، وذلك على قناة Bein sport HD3.

تألق يوفنتوس الموسم الماضي وحقق لقب الدوري للمرة ال 35 في تاريخه ، وتُوج بكأس إيطاليا 13 مرة في تاريخه وآخر مرة الموسم الماضي الذي كان بين يوفنتوس وميلان وأنتهي اللقاء بفوز اليوفي برباعية نظيفة ، واليوم يدخل اللقاء في بداية الموسم الجديد لعام 2019/2020 ، لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط.

ويدخل اليوفي لقاء الليلة وهو يرفع شعار الفوز ، وذلك بعد الخسارة الساحقة الذي واجهت الفريق في اللقاء الاخير له امام اتليتكو مدريد، التي انتهت بهدفين في مقابل هدف، ويأمل حامل اللقب السبعة الاعوام الاخيرة في الحصول علي الثلاث نقاط، حيث توج الفريق بالكالتشيو الموسم الماضي بعد الوصول للنقطة 90 من 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 28 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر اربع مباريات.

كما ويدخل فريق بارما اللقاء وهو يرغب في الخروج بنتيجة ايجابية، علي الاقل هدف دون رد، وذلك بعدما قدم موسم للنسيان، واستطاع ان ينهي الدوري وهو صاحب المركز ال 14 بعد حصولة علي 41 نقطة، حيث خاض الفريق 38 مباراة، استطاعوا أن يحققوا الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الفريق 17 هزيمة فى هذا الموسم.