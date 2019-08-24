إصابة الشيخ خضر عدنان بوعكة صحية

أصيب الشيخ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان بوعكة صحية أُدخل على إثرها لمستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وقد أوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الشيخ عدنان أُدخل للمشفى بعد إصابته بانتكاسة صحية حادة، حيث أصيب بآلام حادة في البطن مما استدعى إدخاله لقسم الطوارئ في جمعية الهلال الاحمر في عرابة ثم تحويله لمشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأشارت المؤسسة إلى أن نتائج الفحوصات الأولية أثبتت وجود انسداد معوي والحاجة لمتابعة طبية حثيثة، وفي حالات مماثلة يخضع المريض لمتابعة طبية وعلاج وان تعذر العلاج فعملية جراحية لإزالة الانسداد، علماً أنه خضع لعملية جراحية في مشفى صفد الاحتلالي عقب الإضراب الأول 2012م، وكذلك خضع لعملية جراحية أخرى الإضراب الثاني 2015م، ودخل في انتكاسة صحية انتهت بالعلاج دون الحاجة للجراحة عام 2016م.

جدير بالذكر أن الشيخ خضر عدنان فجر معركة الأمعاء الخاوية في الإضراب ضد الاعتقال الإداري وخاض هذه التجربة منفرداً ثلاث مرات، وتكللت كلها بحمده تعالى بالانتصار والحرية.