موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريقا ريال مدريد و بلد الوليد، اليوم السبت، لمباراه من ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، وذلك على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

لعَب ريال مدريد المباراة الماضية في الأسبوع الأول من الدوري أمام فريق سيلتا فيجو وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حيث يكون ترتيب الليجا كالآتي “ريال مدريد متصدراً ثم برشلونة بفارق الأهداف” .

كما ويسعى ريال مدريد للفوز على ملعبه ووسط جماهيره ومواصلة التقدم بفارق 3 نقاط عن برشلونة على الأقل، فالفريق الكتالوني سيستضيف الأحد ريال بيتيس على ملعب كامب نو وسط شكوك في مشاركة نجميه البارزين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

أما بلد الوليد لعَب مباراة أمام فريق ريال بيتيس وفاز بهدفين مقابل هدف ، تُوج الريال بالدوري الأسباني 33 مرة في تاريخه ، وفي الموسم الماضي كان يعاني الكثير من المشاكل والضغوطات وخرج من الدوري محتلاً للمركز ثالث ، فيستعد هذا اللقاء طامعاً في الثلاث نقاط ليبقي متصدراً للدوري.

ويحتل بلد الوليد، المركز الرابع من فوز على ريال بيتيس في الجولة الماضية، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب سانتياجو بيرنابيو العريق.