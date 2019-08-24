موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى اليوم السبت 2019

يفتح ملعب آنفيلد أبوابه ،اليوم السبت، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك في تمام الـ 8:30 توقيت القاهرة، 9:30 توقيت مكة المكرمة، 6:30 توقيت جرينتش، بواسطة الحكم أنتوني تايلور.

ومن القنوات الناقلة للمباراه ، ستنقل قناة بي إن سبورت إتش دي 2، المباراة لليوم، كما ويأمل ليفربول في مواصلة الأداء المميز في مبارياته الأخيرة، خاصة بعد حصده لقب السوبر الأوروبي، وتصدره المؤقت لجدول الدوري الإنجليزي، إذ يسعى للفوز على ضيفه أرسنال، الذي يحل ثانيا في ترتيب البريميرليج، متساويا في النقاط مع الريدز.

يدخل ليفربول وآرسنال مباراة الغد برصيد 6 نقاط هي مجموع المباراتين السابقتين لكل منهما ويسعى الريدز لتجاوز ضيوفهم أملًا في مواصلة الأداء المميز بآخر مبارياتهم.

ولم يخسر الريدز في آخر 7 مواجهات أمام «المدفعجية» بالدوري، وتضمنت انتصارات ليفربول نتائج كبيرة مثل 4-صفر و5-1 في الموسمين الأخيرين.

ومن التشكيل المتوقع لليفربول فهو كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: فان دايك - روبرتسون - أرنولد - جوميز

خط الوسط: هينديرسون - فابينيو - فينالدوم

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - ساديو ماني - محمد صلاح.

اما عن التشكيل المتوقع لآرسنال فهو كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: ديفيد لويز - سوكراتيس - مايتلاند نيلس - مونريال

خط الوسط: تشاكا - جاندوزي - سيبايوس

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - لاكازيت - أوباميانج