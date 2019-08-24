إيران تحضر "مفاجأة" من العيار الثقيل قد تقلب الموازين

ستعد وزارة الدفاع الإيرانية لمفاجأة اعدائها من خلال عرضها لصواريخ متطورة وعالية الدقة، مشيرةً إلى أنها تجري اختبارات على المنظومة الصاروخية.

وقال نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة "سملنا القوات المسلحة أسلحة فعالة، نحن من يدير المشهد اليوم وأثبتنا ذلك في الميدان"، مضيفاً أن "طهران ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأمريكيين".

ونوه تقي زادة، إلى أن "المنظومات الإيرانية الجديدة لا شبيه لها في العالم، وهي ليست هندسة عكسية أو استنساخا عن أي منظومة أجنبية بل خاصة ومحلية بامتياز"، قائلاً "نخبئ العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجئ بها العدو".

مختتماً زادة حديثه: نحن في تقدم مستمر على صعيد التقنيات العسكرية وبتنا نملك قدرات قوية في هذا المجال.