عملية "دوليف" تتصدر "مانشيت" الصحف الإسرائيلية

تصدرت العملية البطولية قرب مستوطنة "دوليف" الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت الموافق 24/8/2019.
واسفرت العملية البطولية عن مقتل مجندة إسرائيلية واصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة .
إسرائيل اليوم:
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هآرتس:
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معاريف:
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