عملية "دوليف" تتصدر "مانشيت" الصحف الإسرائيلية

تصدرت العملية البطولية قرب مستوطنة "دوليف" الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت الموافق 24/8/2019.

واسفرت العملية البطولية عن مقتل مجندة إسرائيلية واصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة .

إسرائيل اليوم:

- والد رينا التي قتلت في الهجوم في "دوليف": سوف نتعزز ونكون أكثر قوة

- مقتل رينا واصابة والدها وشقيقها في تفجير عبوة عن بعد في "دوليف"

- شارك اكثر من 2300 متظاهر في مظاهرات السياج الحدودي يوم الجمعة

هآرتس:

- هناك فجوة بين الكلام والافعال: أعضاء الكنيست العرب يمنحون الأسلحة السياسية لأعدائهم

- مقتل إسرائيلية (17 عاما)، بانفجار عبوة ناسفة أمس الجمعة قرب مستوطنة "دوليف"

- استطلاع للرأي: تساوي قوة "الليكود" و"الازرق والأبيض" وضعف في قوة حزب العمل بينما قوة ليبرمان مازالت مستقرة عند 10 مقاعد

- يعالون: لن اعارض وجود وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية وهذا يؤكد ان إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية

- نتنياهو: سنواصل الاستيطان ونعمق جذورنا ونلاحق الجناة

معاريف:

- سألت عائلة شنراف التي قتلت ابنتها في الهجوم إذا كان الجيش الإسرائيلي قد وفر الأمن في تلك المنطقة

- مسيرات العودة على السياج المحيط بغزة: أصيب 56 فلسطينيا خلال المظاهرات يوم الجمعة

- استطلاع للرأي أجرته معاريف: "الأزرق والأبيض" يحافظ على قوته والقائمة المشتركة لم تؤثر عليها تصريحات عودة بينما ليبرمان مازال يمسك بمفاتيح الحكومة الجديدة

- حزب يمينا يهاجم المعسكر الديموقراطي

- تقرير: حماس تخطط لتصعيد الاحتجاجات واستئناف البالونات الحارقة