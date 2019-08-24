"إسرائيل" تستعين بـ"المكعب الأسود" لجمع معلومات استخباراتية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه تعاقد مع شركة "المكعب الأسود" للقيام بمهام استخباراتية على مسؤولين داخل الدولة وجهات خارجها وذلك على مدار سنوات.

واقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعمل بالفعل مع شركة "المكعب الأسود" في مشاريع استخباراتية بين عامي 2012 و2014.

وكشفت صحيفة إسرائيلية أن الشركة الاستخباراتية اقترحت التجسس على مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية آنذاك، من بينهم وزير المالية السابق يائير لابيد، والمحاسب السابق بوزارة المالية الجنرال ميشال أبادي بويانجيو، ونائب المدعي العام آفي ليخت.

يشار إلى أن مؤسس ومدير شركة "المكعب الأسود"، دان زوريلا، محارب قديم في وحدة العمليات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جواسيسها كانوا يعملون من داخل قواعد استخباراتية إسرائيلية بدوام كامل.

وعلى الرغم من إقرار وزارة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع شركة التجسس، فقد رفضت الكشف عما إذا كان موظفوها قد شاركوا في عمليات تجسس فعلية نيابة عن إسرائيل، أو قد ساعدوا المخابرات الإسرائيلية بطرق أخرى.

وقالت وزارة الجيش الاسرائيلي: "كان هناك عقد قصير الأجل مع (المكعب الأسود) من 2012-2014. وتم عقد الاتفاق وفق اللوائح الإلزامية"، ورفضت الوزارة تحديد المبلغ، الذي دفعته للشركة، أو توضيح ما إذا كان قد تم توظيفها من خلال مناقصة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "المكعب الأسود" تأسست عام 2010 بمبادرة من دان زوريلا وأفيف يانوس عند لقائهما لأول مرة خلال الدراسة في معهد التخنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا.

وبدأت الشركة بعشرة موظفين، إلا أن لديها الآن أكثر من 100 موظف، واتسع نطاق عملها ليمتد إلى الأرجنتين والكونغو الديمقراطية ورومانيا.