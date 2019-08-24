دهس ضابط فلسطيني عمداً أثناء مهمة شرطية

أصيب ضابط فلسطيني مساء امس الجمعة، بجروح متوسطة، جراء دهسه عمداً أثناء تأدية مهمة شرطية في بلدة عزون العتمة شمالي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة العقيد بأن قوة من الشرطة تحركت لبلدة عزون العتمة لعمل كشف ومعاينة لعدد من المنازل داخل البلدة، تعرضت للرشق بالحجارة إثر شجار سابق حدث بين مواطنين من البلدة، مشيراً إلى انه أثناء قيام القوة بالمهمة اتجهت مركبة من نوع مازدا تحمل لوحه تسجيل صفراء نحوهم ودهست ضابط شرطة.

ووصف ارزيقات حالة الضابط بين المتوسطة والخطيرة، مشيراً إلى انه نقل على إثرها لمستشفى العربي التخصصي في نابلس لتلقي العلاج.

وأوضح ارزيقات أن السيارة التي نفذت الاعتداء على القوة الشرطية لاذت بالفرار، فيما تحاول الشرطة تعقبها لتقديمهم للمحكمة بتهمة الاعتداء على رجال الامن اثناء مهمة شرطية.