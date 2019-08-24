تجديد الاعتقال الإداري للمرة الخامسة للأسير اسماعيل عليان

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل خليل عليان (28 عاما) من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم لمدة شهرين، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وأقرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في "عوفر" قرار تمديد اعتقال عليان الصادر من الجهات الامنية الاسرائيلية استنادا لما يسمى بـ "الملف السري" الذي يُحظر على الاسير او محاميه الاطلاع عليه بحجة الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، واكتفت بالادعاء ان الاسير عليان يشكل خطرا على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

يشار الى ان الشاب عليان، ناشط مجتمعي كان قد اعتقل لأكثر من ثماني سنوات، نصفها قيد الاعتقال الاداري.