"مهجة القدس": الأسير المجاهد ياسين أبو لفح يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد ياسين محمد فرج إسماعيل أبو لفح (30 عاماً) من مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 23 شهراً ونصف.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/09/2017؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوف الحركة.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر ياسين أبو لفح ولد بتاريخ 02/08/1989م؛ وهو خاطب، ويعمل مصمماً جرافيكياً، وله تصاميم عديدة تعبر عن الثوابت الفلسطينية، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر ياسين أبو لفح وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.