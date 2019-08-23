اللجنة القطرية تزيد عدد المستفيدين من المساعدات النقدية الـ 100$

أكدت مصادر مطلعة مساء اليوم الجمعة بأن اللجنة القطرية زادت عدد المستفيدين من المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

و أشارت المصادر الى أنه تم ايداع أموال المنحة القطرية الخاصة بالعائلات الفقيرة بفروع البريد، مضيفة بأنه تم ايداع أموال المنحة القطرية الخاصة بالعائلات الفقيرة بفروع البريد .

و بحسب المصادر، فإن الصرف سيكون وفق تسلسل الأحرف في كل مرة .

و سيبدأ الصرف وفقاً للمصادر من صباح الأحد القادم 25/8.

و لفتت المصادر الى أنه لم يتم حل مشكلة كشف المرفوضين ال"8000" من قبل الاحتلال حتى الان .