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الصرف يبدأ صباح الأحد

اللجنة القطرية تزيد عدد المستفيدين من المساعدات النقدية الـ 100$

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:21 - 23 اغسطس 2019
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أكدت مصادر مطلعة مساء اليوم الجمعة بأن اللجنة القطرية زادت عدد المستفيدين من المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

و أشارت المصادر الى أنه تم ايداع أموال المنحة القطرية الخاصة بالعائلات الفقيرة بفروع البريد، مضيفة بأنه تم ايداع أموال المنحة القطرية الخاصة بالعائلات الفقيرة بفروع البريد .

و بحسب المصادر، فإن الصرف سيكون وفق تسلسل الأحرف في كل مرة .

و سيبدأ الصرف وفقاً للمصادر من صباح الأحد القادم 25/8.

و لفتت المصادر الى أنه لم يتم حل مشكلة كشف المرفوضين ال"8000" من قبل الاحتلال حتى الان .

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