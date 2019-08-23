مباراة الزمالك المصري ضد ديكاداها الصومالي والقنوات الناقلة للبث المباشر

من المقرر أن يستضيف ‏ملعب برج العرب مباراة تجمع بين نادي الزمالك المصري ونادي ديكاداها الصومالي ضمن إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، وتم تحديد مباراة مباراة الزمالك القادمة ضد ديكاداها في تاريخ 24 اغسطس 2019.

وحافظ نادي الزمالك في حسم تأهله إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية من المباراة الأولى بسباعية رائعة في مرمى الفريق الصومالي، وفي حال تأهل "أبناء ميت عقبة" رسميًا إلى الدور القادم سيواجهون أويلرز بطل ليبيريا وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ32 من النسخة الحالية خارج مصر أحد أيام 13، 14، 15 من شهر سبتمبر، على أن يقام لقاء الإياب أيام 27، 28، 29 من الشهر نفسه على عشب الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يغيب عن نادي الزمالك في مباراة ديكاداها الثنائي مصطفى فتحي ومحمود جنش بسبب اصابتهما.

ولن يفقد الزمالك في مباراته امام ديكاداها الصومالي أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع الأوراق المتبقية جاهزة أمام المدرب ميتشو الذي أصر على استلام المهمة الفنية للفريق في هذا اللقاء.

القناة الناقلة

تذاع المباراة مجانا عبر شاشة أون سبورت، على النايل سات.

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