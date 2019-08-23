تفاصيل جديدة حول العملية البطولية غربي رام الله

كشف جيش الاحتلال تفاصيل جديدة حول العملية الي وقعت قرب مستوطنة دولف غرب رام الله، صباح اليوم الجمعة، و أدت لمقتل مجندة صهيونية و إصابة اخرين.

و وفقاً لموقع "واللا" العبرية، فإن عملية التفجير قرب مستوطنة دوليف في منطقة بنيامين برام الله "خطيرة للغاية".

وحسب الموقع العبري، أشارت التحقيقات في العملية التي قتلت فيها مستوطنة وأصيب والدها وشقيقها أن المنفذين كانوا يخططون للعملية طويلا، ومن نفذتها خلية مطلعة جيداً على عمليات الجيش الإسرائيلي في الميدان.

وفي التفاصيل، أوضح الموقع أن المنفذين وصلوا إلى المنطقة وزرعوا العبوة على جانب الطريق وقاموا بتفعيلها من على بعد عشرات الأمتار وبعد تفجيرها انسحبوا من المكان.

ويواصل جيش الاحتلال والشاباك والمخابرات أعمال بحث واسعة منذ الصباح للوصول على المنفذين.

وخالفت العملية كافة التوقعات، كونها تفجيرية لم تعهدها "إسرائيل" منذ سنوات، إذا سيطرت عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار على المشهد.