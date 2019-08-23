الجبهة الشعبية تُشيد بالعملية البطولية التي وقعت غرب رام الله

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العملية النوعية التي وقعت اليوم الجمعة غربي رام الله تأتي في سياق التأكيد على حق شعبنا في مقاومة المغتصبين الصهاينة.

و قالت الجبهة في بيان صحفي لها إن هذه العملية البطولية جاءت استمرارًا لخط المقاومة المسلحة الطريق المجرب والأنجع لطرد الغزاة الصهاينة المستوطنين وردًا على الجرائم المتواصلة ضد شعبنا

و أوضح البيان بأن العملية أثبتت قدرة الشباب في الضفة على اختراق العمق الصهيوني رغم الإجراءات الأمنية الصهيونية المعقدة وفي ظل استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة

و أشارت الجبهة الشعبية الى أن العملية أثبتت أن بوصلة شعبنا الفلسطيني هي خيار الاستمرار بالمقاومة ومواجهة الاحتلال، وليست خيارات السلام العقيمة وشعارات المنهزمين والمطبعّين، كما وجهت لطمة قاسية لكل الدعوات لاستئناف ما يُسمى بالمفاوضات"

و دعت الجبهة في بيانها لتصعيد شعبي ومسلح شامل يطال وجود الاحتلال والمستوطنين على أي بقعة من فلسطين، وذلك لحماية شعبنا وقضيته من جرائم الاحتلال ومشاريع التصفية