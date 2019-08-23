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مستوطنون يرشقون سيارات فلسطينية بالحجارة شرق الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:41 - 23 اغسطس 2019
مستوطنون يرشقون الفلسطينيين بالحجارة مستوطنون يرشقون الفلسطينيين بالحجارة
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أقدم  مستوطنون، اليوم الجمعة، على رشق مركبات المواطنين بالحجارة، على الشارع الالتفافي رقم 60 بمحاذاة منطقة خارصينا شرق مدينة الخليل.

و وفقاً لشهود عيان، فان عددا من المستوطنين تجمعوا على الشارع الاستيطاني ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية في مركبات المواطنين.

و قامت قوات الاحتلال بوضع حاجزا على مدخل واد الشاجنة غرب بلدة دورا وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم، مما أدى إلى عرقلة حركة السير وتوقيف المواطنين في الاجواء الحارة.

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