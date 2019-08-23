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إصابة 15 مواطناً برصاص الاحتلال في جمعة لبيك يا أقصى شرق قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:19 - 23 اغسطس 2019
مسيرة العودة مسيرة العودة
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أصيب 15 مواطناً بينهم 9 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرة العودة في الجمعة الـ 71 التي جاءت تحت عنوان "لبيك يا أقصى".

وأوضحت وزارة الصحة أن الاصابات 15 تم تحويل بعضها للمشافي ، والبعض الآخر تم علاجهم ميدانياً.

وشارك آلاف المواطنين في جمعة "لبيك يا أقصى" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة باطلاق النار عليهم من رصاص حي ومطاطي وقنابل غازية مسيلة للدموع.

وأفاد مراسلنا، أن الآلاف من المواطنين شاركوا في المسيرة بمخيمات العودة الخمس من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 2018، تأكيداً على حق العودة ورفض صفقة القرن وقرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالمدينة عاصمة للكيان الاسرائيلي، حيث سقط مئات الشهداء، وآلاف الجرحى.

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