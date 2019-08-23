تنويه مهم للمشاركين في جمعة لبيك يا أقصى

نوّهت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى مجموعة من التوجيهات للمشاركين في جمعة "لبيك يا أقصى".

وأكدت الهيئة بالحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات، والابتعاد عن المناطق المكشوفة لقوات الاحتلال والقناصة، وعدم الاحتكاك في هذه المناطق تجنبا لوقوع اصابات.

وفيما يلي توجيهات الهيئة الوطنية لمسيرات العودة:

توجيهات الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بخصوص فعاليات مسيرات الجمعة الـ 71 جمعة "لبيك يا أقصى".

1-نقل المشاركين بالحافلات من الساعة الثالثة قبيل أذان العصر.

2-الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات.

3-الالتزام بالبقاء داخل المعرش المخصص للجماهير وفي محيط المنصة المركزية للمسيرة.

4-الابتعاد عن المناطق المكشوفة لقوات الاحتلال والقناصة. وعدم الاحتكاك في هذه المناطق تجنبا لوقوع اصابات.

5-متابعة الفقرات والفعاليات المخصصة ضمن البرنامج المعد من قبل الهيئة في كافة المخيمات.

6- الحرص على السلامة العامة لضمان ايصال رسالة الجمعة الـ 71 بالشكل المطلوب واظهار قوة الحشد الجماهيري الذي يدلل على التفاف.

7-الجماهير والشعب حول خيار الصمود والثوابت وحماية المسجد الأقصى ودعم المرابطين بداخله.

8-ضرورة الانتباه للأطفال والفتية الصغار الذين نريدهم سعداء وهم يقبلون على عام دراسي جديد.

9-رسالة المسيرات ستصل بأقل الخسائر الممكنة، فالدماء عزيزة وغالية علينا، والمقاومة التي تحمي مسيراتنا أيضا غالية ونحن ندخر قوتها وعدتها لوقت آت بإذن الله.

10-التعاون مع لجان النظام الميداني التي تتحرك لحمايتكم وسلامتكم وتوجيهكم.