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اجتماع عاجل لـ "الكابينت" برئاسة نتنياهو لبحث عملية رام الله

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:53 - 23 اغسطس 2019
المكان الذي حدثت فيه العملية المكان الذي حدثت فيه العملية
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اجتمع المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اعقاب اصابة 3 مستوطنين بجراح خطيرة جراء إلقاء عبوة.

في السياق، طالب رئيس المجلس الإقليمي في مجموع "غوش عتصيون" الاستيطاني بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة للكابينت، ومنح الجيش حرية الرد.

وقتلت مجندة إسرائيلية واصيب اثنين آخرين مستوطنين بجراح خطيرة صباح الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة ألقيت صوب سيارة لهم قرب نبع "عين بوبين" في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية ألقيت من مركبة باتجاه مجموعة مستوطنين حوالي الساعة العاشرة وربع قرب النبع ما أدى لاصابة 3 إسرائيليين

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