الحلاقة مجاناً في غزة

في لمسة تضامنية، اطلق بعض أصحاب صالونات الحلاقة في مخيم البريج مبادرة للحلاقة لطلبة المدارس بشكل مجاني مع بدء العام الدراسي، تأتي تلك المبادرات التضامنية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تضرب بأطنابها في قطاع غزة.

واعلن عن المبادرة الناشط خميس حسين وكابتن كرة السلة محمد الكرنز على صفحتهما على "الفيس بوك "، ومن المقرر أن تنطلق المبادرة يوم غدٍ السبت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء مجانا لجميع طلاب مدارس المخيم.

ودكر الناشط خميس حسين أن 19 صالوناً في مخيم البريج وافقوا على الحلاقة مجاناً ليوم واحد لطلبة المدارس.

ولاقت المبادرة اعجاب الكثير من الفلسطينيين، لاسيما انها تأتي في ظروف اقتصادية صعبة، وأن الغزيين اصبحوا بحاجة إلى أي مبادرة تخفف من صعوبة الاوضاع الاقتصادية.

وعقب رجل الاعمال الفلسطيني نصر الدين جبر على صفحته على " الفيس بوك "مادحا هذه المبادرة والقائمين عليها وقائلا 'مبادرة أصحاب صالونات الحلاقة في مخيم البريج بالإعلان عن يوم السبت القادم 24-8-2019 كيوم حلاقة مجاني لطلاب المدارس والتي اعلنوا عنها في صفحة خميس ابو العبد .. مبادرة جديرة بالاحترام وتكرارها في مناطق اخرى من القطاع ..

وأضاف "19 صالونا يشارك في هذا اليوم المجاني، شكرا مخيم البريج صاحب المبادرات والريادة دائما".