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الاحتلال يستنفر قواته لمطاردة المنفذ..

اصابة ثلاثة إسرائيليين في انفجار قرب مستوطنة دوليف شمال رام الله

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:33 - 23 اغسطس 2019
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اصيب ثلاثة إسرائيليين ظهر اليوم الجمعة، جراء انفجار وقع بالقرب من مستوطنة "دوليف" شمال رام الله.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية أن حالة أحد الإسرائيليين المصابين الثلاثة خطيرة.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن الجيش استدعى قوات كبيرة لمطاردة مركبة بالقرب من المستوطنة، يشتبه بمسؤوليتها عن العملية.

وذكر شهود عيان أن طائرة مروحية عسكرية قدمت إلى مكان العملية لنقل المصابين من المكان.

من جهته قال جيش الاحتلال في بيان اولي له ان الاصابات نجمت عن عملية بالقرب من مستوطنة "دوليف" بالقرب من رام الله.

واضاف الجيش ان جنوده باشروا بأعمال بحث في المنطقة، الامر الذي ادى لإغلاق المنافذ والشوارع الرئيسية في المنطقة.

 

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