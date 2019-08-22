الاتحاد المصري يقرر الاستعانة بتقنية "الفار" في الدوري المحلي

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تطبيق تقنية الفيديو "الفار"، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، انطلاقا من هذا الموسم.

وكشف مصدر باللجنة في تصريحات صحفية، إجراء اتصالات خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، من أجل تطبيق تقنية المساعدة بالفيديو للحكام (الفار) في الدوري، ورد "الفيفا" بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

وأضاف المصدر أن اللجنة قررت تطبيق تقنية الفيديو في الدوري بداية من شهر نوفمبر المقبل، وإذا لم يتأت ذلك، فسيتم تطبيقها بداية من الدور الثاني، موضحا أن الحكام المصريين سيخضعون لدورات تدريبية على تقنية "الفار" خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين.

واستخدمت في مصر مؤخرا تقنية "الفار" خلال فعاليات بطولة أمم إفريقيا، ولاقت استحسانا كبيرا.