الجهاد تنظم مسيرة جماهيرية انتصاراً للأسير طارق قعدان

نظمت حركة الجهاد الاسلامي في عرابة بجنين مسيرة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الخميس، دعماً و انتصاراً للشيخ القائد بحركة الجهاد الاسلامي، طارق قعدان، تزامناً مع خطواته المتقدمة باضرابه عن الماء، و اسناداً لجميع الأسرى في سجون الاحتلال.

و انطلقت المسيرة من مسجد النور في بلدة عرابة، جابت شوارع البلدة وصولاً الى منزل الأسير طارق قعدان.

و تحدث خلال المسيرة، وزير الأسرى السابق، المهندس وصفي قبها متحدثاً عن معاناة الأسرى و انتهاكات الاحتلال ضدهم.

و أشاد قبها بصمود الشيخ طارق قعدان الذي يواصل اضرابه عن الطعام و الماء لليوم الـ 23 على التوالي.

كما دعا لدعم صمود الأسرى في سجون الاحتلال، و التضامن معهم .

يذكر أن الأسير طارق قعدان من بلدة عرابة، دخل إضراباً مفتوحاً عن الماء، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الشيخ طارق قعدان 46 عاماُ، إضرابه عن الماء، بعد 14 يوماً من الاضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

قعدان، من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، مضرب عن الطعام منذ 14 يوماً متتالية، رفضاً للاعتقال الإداري.

وكان قد أُعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال.