"التجمّع الإعلامي" و "الصحّة" يفتتحان "دبلوم إعلامي" لكوادر الوزارة

افتتح التجمّع الإعلامي الفلسطيني اليوم الخميس، الدبلوم الإعلامي لكوادر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحّة الفلسطينية ومرافقها المختلفة، وذلك في مبنى الوزارة الإداري بمدينة غزة.

وحضر حفل الافتتاح عن التجمّع الإعلامي، كل من الصحفي توفيق السيّد سليم رئيس فرع الإعلام بالاتّحاد الإسلامي للنقابات، والصحفي سفيان الشوربجي مسؤول ملف التدريب، والصحفي قاسم الأغا مسؤول العلاقات العامّة.

فيما حضر عن وزارة الصحّة، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د. أشرف القدرة، و أ. زينب عودة مسؤولة ملف التدريب والتطوير، إضافة إلى الملتحقين في الدبلوم التدريبي وعددهم (25) كادرًا إعلاميًا.

وأشاد "السيّد سليم" بالتعاون المثمر والبَنَّاء بين التجمع الإعلامي ووزارة الصحّة، مؤكدًا أن هذا الدبلوم يُشكّل "باكورة" هذا التعاون، لتحقيق مزيد من الخدمة المجتمعيّة، التي يؤمن بها التجمع ويعتبرها جزءًا لا يتجزّأ من رسالته للمجتمع.

وأوضح أن الشراكات المختلفة التي ينسجها التجمّع مع مؤسسات المجتمع المدني، ووزارات ومؤسسات حكومية كالمكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة، تأتي في سياق الانفتاح الطبيعي على المجتمع بمؤسساته المختلفة؛ لخدمة العاملين كافّة في الحقل الإعلامي على اختلاف تخصّصاتهم ومهامهم.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي سيشكّل علامة فارقة ونُقطة تحوّل مهمّة في الأداء المهني للكوادر الإعلامية المُشاركة فيه، مبينًا أهمية أن يُلمّ العاملون في دوائر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة بالفنون الإعلامية المختلفة، "وهذا ما يسعى الدبلوم إلى تحقيقه عبر مجموعة مميّزة من المدربين المهنيين والأكفاء".

وتَمنّى مسؤول فرع الإعلام بالاتّحاد الإسلامي للنقابات، للملتحقين في الدبلوم "التوفيق والتميز وتحقيق الفائدة المأمولة والمرجوّة منها".

من جهته، أكّد "القدرة" "حرص وزارة الصحة وسعيها الدائم لتطوير وبناء الشخصيّة الإعلامية القادرة على التعبير عن صورة الوزارة وما تقدمه من خلال سلسلة الخدمات الصحيّة، التي تضمّ عديد التخصصات الطبية النوعية، وساهمت في تحقيق مؤشرات صحية متقدمة".

وقال: "إن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وضعت التدريب والتطوير الإعلامي منهجًا وعنوانًا في كافة خطط العمل السنوية، حيث تم تنفيذ برامج ولقاءات تدريبية بمختلف التخصّصات الإعلامية والعلاقات العامة، بالتعاون مؤسسات وأجسام إعلامية متعدّدة، وفي مقدّمتهم التجمّع الإعلامي الفلسطيني.

وأضاف: "افتتاح هذا الدبلوم الإعلامي المتخصّص، هو نتاج تعاون مستمر ونوعي مع التجمع الإعلامي، وخطوة متقدّمة لتنفيذ دبلومات متخصّصة ومعتمدة"، معبّرًا عن شكره وتقديره للتجّمع.

وأشار القدرة إلى أن حرص وزارته على تعزيز العلاقة مع تلك المؤسسات الإعلامية والتجمعات والهيئات الإعلامية "ينطلق من اعتبارها شريكًا أساسيًّا في تعزيز ثقة المواطن بالخدمة الصحيّة, وإيصال رسالة مرضى قطاع غزة المحاصر للعالم".

ويُحاضر في الدبلوم أكاديميين ومدّربين مختصّين في فنون الإعلام المختلفة (التحرير الصحفي، العلاقات العامّة، الإعلان والتسويق، التصوير الفوتوغرافي، الإخراج والتصميم والمونتاج، التقديم الإذاعي والتلفزيوني، مشروع تخرّج)، ويستمر على مدار (3) شهور، بواقع (80) ساعة تدريبية معتمدة.













