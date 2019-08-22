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مصر توضح حقيقة العملات النقدية من قئة 500 و1000 جنيه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:25 - 22 اغسطس 2019
الجنيه المصري الجنيه المصري
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دفع خبر تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن طرح عملات نقدية من فئة 500 و1000 جنيه في بالأسواق، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقيقة.

وقال المركز الإعلامي في بيان له: "إن الخبر المتداول على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي "عار تماما من الصحة".

وأوضح المركز في بيان، الخميس، أنه رغم نفيه هذه الشائعة سابقا، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددا مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء.

وأكد البنك المركزي أنه "لا ينوي إصدار أي عملات نقدية جديدة وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأشار المصدر إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكدا أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية.

يشار إلى أن الورقة النقدية من فئة الـ200 جنيه (12 دولارا) هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا.

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