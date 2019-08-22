ما حقيقة استثمار 300 مليون دولار في سيناء؟

قالت وزارة التخطيط المصرية إن الاستثمارات الحكومية التي ستوجهها بلادها إلى شبه جزيرة سيناء تبلغ قيمتها 5.23 مليارات جنيه (316 مليون دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، بزيادة نحو 75% عن استثمارات 2018-2019، لكن مراقبين للوضع في مصر يشككون في هذه الأرقام ويعتبرونها مجرد فرقعات إعلامية.

وأضافت الوزيرة هالة السعيد في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء في السنة المالية الحالية تبلغ 2.85 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات جنوب سيناء 2.38 مليار جنيه.

وأضافت "تتمثل استثمارات شمال سيناء في مشروعات التعليم والمياه والزراعة والري والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء"، أما جنوب سيناء فتشمل الاستثمارات قطاعات الزراعة والري والنقل والتعليم وخدمات أخرى، وفق الوزيرة المصرية.

وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرا إيجابيا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو المُستدام، فضلا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات مصر.

وكانت الاستثمارات الموجهة لسيناء قد بلغت 2.986 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2018-2019.

ومنذ الثامن من فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة النطاق في سيناء تحت اسم "العملية الشاملة" للقضاء على الجماعات المسلحة التي تتركز في محافظة شمال سيناء.

وقال مساعد للرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي إن من المتوقع أن تكلف خطة تنمية سيناء 275 مليار جنيه مصري (17 مليار دولار)، وأن تكتمل بحلول 2022، مشيرا إلى أن الخطة مسألة أمن قومي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الأول الثلاثاء، عن مقتل 11 ارهابيًا في مزرعة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وهو حادث تكرر مرارا خلال السنوات القليلة الأخيرة التي شهد فيها شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار.