صحيفة عبرية: "إسرائيل" حولت ملياري شيكل للسلطة الفلسطينية

ذكرت صحيفة "كان" العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت اليوم الخميس، ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة العبرية إن "المبالغ ستساعد السلطة على سد العجز الاقتصادي الناجم عن الأزمة حول أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وكان رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أعلن اليوم أن رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر أغسطس ستصرف بنسبة 110%، وذلك بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة المالية و60% عن الشهر الحالي.

كما أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية اليوم الخميس، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بعد مفاوضات مضنية.

وقال الشيخ في تغريده له عبر تويتر:" بدأت السلطة الفلسطينية في استيراد البترول من اسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية، ولكن هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".