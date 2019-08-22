حماس تصدّر بيانًا بشأن قرار الباراغوي اعتبارها "حركة ارهابية"

طالبت حركة حماس دولة الباراغواي بالتراجع الفوري عن قرار اعتبارها حركة ارهابية، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال الشعب في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين".

وأشارت حماس في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الشعب الفلسطيني يحمل كل معاني الاحترام والتقدير لدولة الباراغواي وشعبها.

واستنكرت قرار رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيف الحركة كحركة إرهابية دولية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات، إلى جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها A/RES/37/43، فإنها لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا.

وجاء في البيان "في الوقت نفسه فإن مثل هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني، وتمده بالغطاء اللازم للاستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب".

وكانت الباراغواي أعلنت إدراج حركة حماس حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب داعش والقاعدة.