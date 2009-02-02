« إسرائيل » تعين احد قادة المستوطنين مشرفاً على انتخابات أم الفحم

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اعتبرت بلدية أم الفحم قرار لجنة الانتخابات المركزية، السماح للعنصري الفاشي باروخ مارزل أن يكون ممثلا عند حزب الاتحاد اليهودي اليميني البيت اليهودي في صندوق اقتراع في مدرسة الرازي في أم الفحم هو قرار استفزازي من الدرجة الأولى، وفيه تحد صارخ لمشاعر أهالي أم الفحم جميعا، خاصة على ضوء التصريحات العنصرية والتحريض المستمر من قبل مارزل وجماعته العنصرية على أهالي أم الفحم والعرب في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار بيان صادر عن بلدية أم الفحم أن هذا القرار يأتي بعد اقل من شهر على تصريحات مارزل في مقابلة في برنامج "عيرف حداش" والذي دعا فيها إلى تحويل أم الفحم لمدينة يهودية. وفي مقابلة مع إذاعة الشمس حرض فيها بشكل دموي على قيادات فحماوية وعلى الجماهير الفحماوية.

وأكد البيان على ان جماهير أم الفحم لن تسمح أن يكون هذا العنصري المحرض شرطيا عليها.

وجاء في البيان "إن بلدية أم الفحم والأحزاب والحركات السياسية والجماهير العربية والفحماوية تطالب لجنة الانتخابات المركزية بالعدول عن إصدار القرار الغريب والمستهجن والسفيه وتدعو الشرطة إلى عدم السماح بهذه الخطوة الاستفزازية التي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".