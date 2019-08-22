سعر صرف الريال سعودي مقابل الدولار فى السوق السوداء اليوم

هذا هو المخطط البياني لسعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي. اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل المخطط كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة المخطط مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.

ملاحظه: يتم تحديث أسعار الصرف من الدولار الأمريكي إلى الريال السعودي تلقائيا كل عدة دقائق.