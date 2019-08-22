سعر صرف الريال سعودي مقابل الدولار فى السوق السوداء اليوم

هذا هو المخطط البياني لسعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي. اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل المخطط كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة المخطط مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
ملاحظه: يتم تحديث أسعار الصرف من الدولار الأمريكي إلى الريال السعودي تلقائيا كل عدة دقائق.
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|10 دولار أمريكي يساوي 37.5150 ريال سعودي
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|20 دولار أمريكي يساوي 75.0300 ريال سعودي
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|25 دولار أمريكي يساوي 93.7875 ريال سعودي
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|50 دولار أمريكي يساوي 187.5750 ريال سعودي
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|100 دولار أمريكي يساوي 375.1500 ريال سعودي
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|200 دولار أمريكي يساوي 750.3000 ريال سعودي
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|250 دولار أمريكي يساوي 937.8750 ريال سعودي
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|500 دولار أمريكي يساوي 1,875.7500 ريال سعودي
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|1000 دولار أمريكي يساوي 3,751.5000 ريال سعودي
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|2000 دولار أمريكي يساوي 7,503.0000 ريال سعودي
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|2500 دولار أمريكي يساوي 9,378.7500 ريال سعودي
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|5000 دولار أمريكي يساوي 18,757.5000 ريال سعودي
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|10000 دولار أمريكي يساوي 37,515.0000 ريال سعودي
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|20000 دولار أمريكي يساوي 75,030.0000 ريال سعودي
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|25000 دولار أمريكي يساوي 93,787.5000 ريال سعودي
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|50000 دولار أمريكي يساوي 187,575.0000 ريال سعودي
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|100000 دولار أمريكي يساوي 375,150.0000 ريال سعودي
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|200000 دولار أمريكي يساوي 750,300.0000 ريال سعودي
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|500000 دولار أمريكي يساوي 1,875,750.0000 ريال سعودي
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|1000000 دولار أمريكي يساوي 3,751,500.0000 ريال سعودي