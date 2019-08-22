الجهاد في جنين تدعو لمسيرة عاجلة مساندة للأسرى المضربين

دعت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين المحتلة اليوم الخميس، إلى مسيرة جماهيرية حاشدة مساندة للأسير القائد الشيخ طارق قعدان تزامناً مع خطوته المتقدمة بالإضراب عن الماء اخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشيخ طارق قعدان (46 عاماً) قد أعلن بالأمس امتناعه عن شرب الماء بعد 14 يوماً من الاضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

أكدت الحركة في بيان مقتضب، أن المسيرة تأتي دعماً واسناداً لكافة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام في سبيل نيل حقوقهم المكفولة قانونياً.

وستنطلق المسيرة بعد صلاة المغرب من مسجد النور في عرابة/جنين شمال الضفة المحتلة.

وقد أُعيد اعتقال الشيخ قعدان في فبراير (شباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال.