الاحتلال ينقل الأسير قعدان إلى عزل الرملة

دعت عائلة الأسير المضرب عن الطعام الشيخ طارق قعدان لمزيد من التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الشيخ قعدان الذي أعلن يوم أمس إضرابه عن شرب الماء.

جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمتها الأطر الطلابية أمام معسكر عوفر الاحتلالي غربي رام الله، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وخاصة الشيخ "حذيفة حلبية الذي يواصل أضرابه عن الطعام لليوم 53 على التوالي.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركون في الفعالية وأطلقت قنابل الغاز والصوت لتفريقهم، ولاحقت المشاركين في الفعالية من المتضامنين واعتقلت الشاب "يزن صوافطة" بعد ملاحقته ونقلته بعد وقوعه على الأرض وغيابه عن الوعي.

وقالت شقيقة الأسير قعدان المحررة منى قعدان، إنه بالرغم من محاولات منع الاحتلال للمشاركين في الوقفة إلا إن عائلات الأسرى استطاعوا أيصال رسالتهم للعالم أن المضربين عن الطعام سينتصروا في معركتهم، وخاصة الأسير حذيفة حلبية المضرب الذي نظمت اليوم محكمة الاستثناء الخاصة به.

وأضافت قعدان إن العائلة لم تتمكن من الاطمئنان على صحة الشيخ حتى الأن، حيث منع الاحتلال اليوم محاميته ومحاميه من زيارته بعد نقله من هيلكدار إلى عزل نيتسان في الرملة، عقابا على إعلان الإضراب عن شرب الماء.

ويواصل الشيخ قعدان إضراب عن الطعام لليوم 23 على التوالي، ويعاني من دوخة شديدة وتشويش بالنظر، وقالت شقيقته إن الاحتلال يماطل طوال فترة اعتقاله بإجراء عملية قسطرة له، حيث كان من المقرر إجرائها بشكل مستعجل قبل اعتقاله.