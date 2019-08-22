"التنمية الاقتصادية" تؤكد أهمية تخفيض أسعار الكهرباء بأسعار تناسب دخل المواطنين

أكدت لجنة التنمية الاقتصادية في محافظة أريحا والأغوار، أهمية تخفيض أسعار الكهرباء، وتطوير الشبكات الكهربائية، وربطها بين المدن الفلسطينية مع الشبكة الأردنية.

وبحثت اللجنة خلال لقاء عقد في مقر سلطة الطاقة بمدينة أريحا، اليوم الخميس، أهمية توفير الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة تتناسب مع مستوى دخل المواطنين، والنسبة في مدخلات الانتاج.

وتطرقت اللجنة التي شارك فيها محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إلى واقع الطاقة الكهربائية والبنية التحتية في أريحا، واستمعت إلى شرح مفصل حول الاستراتيجيات والسياسات لدى سلطة الطاقة، وحرصها على تطوير الطاقة والموارد الطبيعية وديمومتها، وإعطاء الأولوية لمشاريع الطاقة البديلة التي تساهم في تخفيض التعرفة.

وقال مدير عام التخطيط والتطوير بالمحافظة محمد النجوم، إن رئيس سلطة الطاقة أوعز بتخفيض قيمة الفاتورة المنزلية بقيمة 12% بدل 6% ابتداء من الشهر الجاري، ودراسة تخفيض التعرفة بشكل أكبر خلال فترة الأشهر الأربعة من فصل الصيف مع الإبقاء على التعرفة العادية بقية الأشهر، مؤكدا أنه سيتم توفير قدرة استيعابية في الشبكة في أريحا قريبا.

وأضاف: "تلقينا وعودا بترخيص مشروع الطاقة الشمسية بناء على طلب لجنة التنمية الاقتصادية (بهدف تخفيض التعرفة حوالي 10 ميغا واط)، على أن يتم تقديم الدراسة اللازمة بالسرعة الممكنة، بحيث تشمل آلية إدارة المشروع".