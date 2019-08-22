اشتية يوجه رسالة مهمة لموظفي السلطة بشأن صرف الرواتب

أكد رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية أن حكومته اتخذت قراراً استراتيجياً في موضوع الرواتب وأنهت التمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضح اشتية في تصريحات اليوم الخميس، أن عملية صرف رواتب موظفي السلطة ستكون أفضل من الشهر الماضي قائلاً للموظفين: "لن تقبضوا مثل الشهر الماضي وسيكون الصرف أفضل لكم".

وأضاف: "أخذنا قراراً استراتيجياً في موضوع الرواتب، وبقرار من رئيس السلطة محمود عباس أنهينا التميز بين موظفي غزة والضفة".

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قراراً رسمياً بتحويل كافة المدراء في وزارة التربية والتعليم من مدير سي إلى مدير عام.

وفيما يتعلق برواتب معلمي القدس المحتلة قال اشتية: "سنواصل دفع راتب بنسبة 100% لمعلمي مدينة القدس المحتلة".